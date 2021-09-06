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Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu ve özel kalem müdürü Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldı.

Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

Güvenlik kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Trablus'ta tutuklu bulunan, Muammer Kaddafi'nin oğlu ve özel kalem müdürü serbest bırakıldı. Oğlu, Sadi Kaddafi (48)  ve özel kalem müdürü Ahmed Ramazan'ın hapishaneden serbest bırakıldığı biliniyor. Edinilen bilgilere göre, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere Trablus'tan ayrıldığı aktarıldı. Sadi'nin, Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin yok olması ardından Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

"DEVLETİN DİRLİĞİNİ TESİS ETMELİYİZ"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, karara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye kararını doğruladı.

Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.

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