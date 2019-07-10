KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında Ceyhan’da bilgilendirmede bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen toplantıda, sosyal destek projesi kapsamında aileye ve kadına verilecek kredi desteği ile ilgili bilgiler verildi.

Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Ceyhan Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda proje ile ilgili bilgi veren KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, devletin kadınlara yönelik uyguladığı desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, "İhtiyacınız varsa sizler bu projeden yararlanın, yoksa bir komşunuzu veya akrabanızı bu projeye teşvik edin. Mağduriyetiniz giderilsin diye bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Devletimiz babalığını her zaman, her yerde göstermiştir. 6–7 kadın bir araya gelin el ele verin bu proje kapsamında ev ekonomisine katkı sağlayın" şeklinde konuştu.

Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül de yaptığı konuşmasında, toplumda kadının yeri ve değeri yüksek olduğunu vurgulayarak, kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

Adana Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ise kadın kooperatifinin kurulması için büyük bir çaba gösterdiğini ifade ederek, kadınlara yönelik bir kooperatifin kurulması halinde kadınların ürettiği malzemeleri kooperatif aracılığı ile satışa sunacaklarını ve aile bütçelerine büyük katkı sunacaklarını bildirdi.

Proje ile ilgili slayt gösterileri izletildi.

Kaynak: İHA