Kadem’den Kaymakam Coşkun’a ziyaret
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Dştan ve dernek üyeleri Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette KADEM Başkanı Senem Daştan ve dernek üyeleri Kaymakam Coşkun "a derneğin ülke genelinde ve Bayburt'ta yürüttüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: İHA
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