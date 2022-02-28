Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının elektrik faturalarında yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Vatandaşlar bu düzenlemenin faturalara ne kadar etki edeceğini araştırmaya başladılar. Bu bağlamda, Kademeli elektrik tarifesi en düşük, en yüksek kaç kw oldu? Kademeli tarifede kW sınırı ne kadar, kaç oldu 2022? Detaylar haberimizde...

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK KAÇ KW OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meskenlerde ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrikten alınan KDV oranının 1 Mart Salı gününden itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüleceğini açıkladı. Böylece KDV'de yüzde 10'luk indirim sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son Kabine Toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür. Ayrıca, meskenlerde ki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece, tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle, mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkârlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz."

KADEMELİ TARİFEDE KW SINIRI NE KADAR, KAÇ OLDU 2022 ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik faturalarında KDV indirimi sağlanacağını açıkladı. Böylece KDV indirimiyle elektrik faturalarında yüzde 8 ile yüzde 14 arasında indirim gerçekleşecek. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında indirime ilişkin olarak şunları söyledi:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"