Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunun kaldırılarak vatandaşlara yıllık yaklaşık olarak 3 milyar liralık bir destek verilmiş olacağını söyledi. Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan kademeli tarife uygulaması ile az elektrik tüketen kişilerin daha az fatura ödeyeceğini belirtti. Bu bağlamda, Kademeli elektrik tarifesi nedir? Elektrik ve doğalgaz faturalarında kademeli tarife uygulaması nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?

Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından gündemde kademeli elektrik tarifesi uygulaması yer alıyor. Vatandaşlar tarifenin detaylarını merak ediyorlar.

Dönmez 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacağını ifade ederken, Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunun da kaldırarak vatandaşlara yıllık 3 milyar liralık destek sağlanmış olacağını söyledi.

Dönmez yeni uygulamayla ilgili olarak evinde elektriği az tüketen vatandaşların daha az ücret ödeyeceklerini belirtti.

Bu uygulamayla birlikte yerleşim yerlerinde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da yükselecektir. Yanı sıra dar gelirli vatandaşların aylık 150 kWh’e kadar tüketim desteği devlet tarafından karşılanacak.