Pandemi önlemleri kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçildi. Tam kapanmanın ardından uygulanan tam kapanma ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede netlik kazandı. Vatandaşlar Kademeli normalleşme 65 yaş ve üstü toplu taşıma yasağı var mı 2021? 65 yaş üstü toplu taşıma binebilir mi? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

KADEMELİ NORMALLEŞME 65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI 2021? 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİNEBİLİR Mİ?

Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte başlayan kademeli normalleşme sürecinin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde uygulanacak yasakların detayları açıklandı. Genelgeye göre 65 yaş ve üstü vatandaşlar için toplu taşıma yasağı var. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlar toplu taşımaya binemeyecek.

Genelgede 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır." ifadelerine yer verildi.

AŞI OLAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Yayımlanan genelgede 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik uygulanacak sokağa çıkma yasağı da netleşti. Buna göre iki doz aşısını olan 65 yaş ve üstü vatandaşların belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

AŞI OLAMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Ayrıca aşı olmayan vatandaşlar için de detaylı bilgiler aktarıldı. Genelgede aşı olmayan vatandaşlarla ilgili olarak "Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır." ifadelerine yer verildi.

TOPLU TAŞIMA FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında toplu ulaşım hizmetlerinin devam edeceği açıklandı. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu taşıyabilecek. Ayrıca yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Yayımlanan genelgeye göre ayakla yolcu taşımanın yasak olduğu ifade edildi. Genelgede "Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir." denildi.