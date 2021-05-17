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  3. Kademeli normalleşme aşılarını olan 65 yaş üstünü sevindirdi

Kademeli normalleşme aşılarını olan 65 yaş üstünü sevindirdi

Edirne'de 65 yaş ve üzeri Kovid-19 aşılarının iki dozunu yaptıran vatandaşlar kısıtlamalardan muaf olmaları dolayısıyla büyük sevinç yaşıyor.

Kademeli normalleşme aşılarını olan 65 yaş üstünü sevindirdi

Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemi tedbirleri hayata geçirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar ile 18 yaş altında olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Edirne'de yaşayan Naci Çakırlardan (65), AA muhabirine 17 günlük kapanma sürecinin ardından kendisinin de arasında olduğu yaş grubu için gelen haberin sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşların evde cam kenarında oturmaktan sıkıldıklarını ifade eden Çakırlardan, "Kovid-19 aşılarını yaptıran kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması gerçekten çok iyi oldu. Dışarda temiz hava alırlar bari, evde camı açmakla olmuyor tabi. Birde ben bu kararın 65 yaş üstü aşı yaptırmayan kişileri de aşı vurulmaya teşvik edeceğini düşünüyorum" dedi.

Çiftçi Adem Yalçınkaya da (67) Kovid-19 aşılarını ikisini de yaptırdığını verilen karara çok memnun olduklarını söyledi.

Kısıtlamadan muaf sayıldığı halde daha önce bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Yalçınkaya, "Çok sıkıldık zaten evde durmaktan. Benim izin kağıdım var, ne kadar da olsa belirli çerçeveler içerisinde dışarı çıkıyorum. Akşam 5'te dönmek zorunda kalıyordum. Şimdi verilen karar çok iyi oldu. Ben aşı vurulmayan kişilerin de biran önce olmalarını isterim." dedi.

Emekli Halil İbrahim Mor (66) ise tekrar sokağa rahat rahat çıkacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyuz gerçekten. İşlerimizi rahat bir şekilde yapacağız. Faturamı, aracın muayenesini ödeyeceğim. Allah mutluluk versin, hastalıklar azalsın, ölümler olmasın. Devlette başımızdan eksik olmasın Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ANADOLLU AJANSI

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