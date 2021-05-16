26 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vaka sayıları nedeniyle "tam kapanma" uygulamasına gidilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Söz konusu kararda, tam kapanmanın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona ereceği ifade edilmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından "tam kapanma" sürecinin bitişine ilişkin yeni kuralları ve kısıtlamaları kapsayan genelge yayımlandı. Söz konusu genelgenin ardından vatandaşlar, hafta sonu yasak olup olmayacağını araştırmaya başladı. Haberimizde, Kademeli normalleşme hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Hafta sonu yasak var mı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

KADEMELİ NORMALLEŞME HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021? HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı gözetmeksizin uygulanan "Tam kapanma" sürecinin bitişine sayılı saatler kaldı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme dönemine ilişkin yeni genelge yayımladı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

17 Mayıs 05.00'ten sonra, kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Yani hafta sonu iki gün (cumartesi-pazar) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve bu kısıtlama cuma 21.00'de başlayacak, pazartesi 05.00'de son bulacak.

Genelgenin hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına dair bilgi verdiği maddede şu ifadeler yer aldı:

"Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN NORMALLEŞME GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından başlayacak olan kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak 81 ilin valiliklerine genelge yolladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Kaynak: Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.

Genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti