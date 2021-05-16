Pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi yayımlandı. Bunun üzerine vatandaşlar Kademeli normalleşme market çalışma saatleri 2021| Marketler saat katta açılıyor, saat kaçta kapanıyor 2021? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte yanıtlar...

KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yayımlanan genelge kapsamında Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. Sürecin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken vatandaşın merak ettiği sorular da yanıtlandı. Özellikle market çalışma saatleri konusuna açıklık getirildi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verilmedi. Marketlerin hafta içi çalışma saatleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

Hafta içi 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.

MARKETLER SAAT KATTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2021?

Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir." ifadelerine yer verildi.