Kademeli normalleşme marketler hafta sonu açık mı, kapalı 2021? Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs günü başlayacak olan kademeli normalleşme süreci çerçevesinde 81 ilin valiliklerine Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelge yolladı. Genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği belirtilince marketlerin durumları ve çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bu kapsamda Kademeli normalleşme marketler hafta sonu açık mı, kapalı 2021? Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? sorularının cevapları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte kademeli normalleşme sürecinde market çalışma saatleri 2021...

KADEMELİ NORMALLEŞME MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI 2021?

Kademeli normalleşme sürecinde zincir marketler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu açık olacak. Vatandaşlar ikametlerine en yakın olan markete yürüyerek gidebilecekler.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır."

KADEMELİ NORMALLEŞME MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu zincir marketler açık olacak. Zincir marketlerin hafta içi kaçta kapanacağına ilişkin bir saat genelgede belirtilmedi. Genelgeye marketlerin hafta sonu saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de ise kapanacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Kademeli normalleşmede marketin çalışma saatleri şu şekilde:

Hafta sonu açılış saati: 10.00

Hafta sonu kapanış saati: 17.00

Hafta içi açılış ve kapanış saatleri ise genelgede belirtilmedi. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine saat 20.00 itibariyle son vereceğini göz önüne alarak marketlerin hafta içi saat 10.00'da açılacağı, saat 20.00'de ise kapanacağı ifade edilebilir.