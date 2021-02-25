Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca yanıtladı!

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuştu. Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın düşünülmediğini ifade etti.

KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Aşınn koruyuculuğu ikinci aşıdan iki hafta sonra başlıyor. Aşılama oranına göre kısıtlamada esnetme olabilir. " ifadelerini kullandı. Bilim Kurulunun önerilerini Pazartesi günü Kabineye sunacağını söyleyen Bakan Koca 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak bazı illerde esnetme yapılabileceğini söyledi.

"ESNETME YAPILABİLİR"

Bakan Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." dedi.