29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma döneminin bitişine saatler kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından vatandaşlar güzellik merkezlerinin açık olup olmadığını, açıksa kaçta açılacağını sormaya başladı. Haberimizde, Kademeli normalleşmede güzellik salonları açıldı mı 2021? Güzellik salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

KADEMELİ NORMALLEŞME GÜZELLİK SALONLARI AÇILDI MI 2021? GÜZELLİK SALONLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinin bitişinin ardından uygulanacak olan "kademeli normalleşme" sürecine ilişkin kısıtlamaları "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlığı altında yayımladığı genelge ile paylaştı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Güzellik salonlarının açıp olup olmayacağına dair, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede herhangi bir madde yer almıyor. Ancak sektör çalışanlarından edindiğimiz bilgilere göre 17 Mayıs itibariyle güzellik salonlarının açılacağı ve çalışma saatlerinin 10.00-19.00 veya 09.00-20.00 olacağı söyleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN NORMALLEŞME GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma sürecinin ardından başlayacak olan kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak 81 ilin valiliklerine genelge yolladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Kaynak: Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti.

Genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

Son dakika | İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

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