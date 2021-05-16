Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında bir takım önlemler alınıyor. Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren kısıtlamalar sonrasında vaka sayılarının azaltılması amaçlandı. Ancak artan vaka sayıları yeni önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı ve tam kapanma sürecine girildi. 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda eğitimde alınacak kararlar merak konusu oldu. Kademeli normalleşmede okullar ne zaman açılacak 2021? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları sizler için derledik...

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte gözler eğitimle ilgili alınan kararlara çevrildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda uzaktan eğitime geçilmişti. Kademeli normalleşme ile birlikte ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Okulların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Okulların şimdilik açılmayacağı ve kademeli normalleşme ile birlikte uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

Tam kapanma sürecinde devam eden uzaktan eğitim sonrasında veliler, öğrenciler ve öğretmenler yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili soru işaretlerini gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili MEB açıklamasında “17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.” İfadelerine yer verdi.