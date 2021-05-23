Eda Taşpınar'ın cesur pozu olay oldu: Üstsüz güneşlendi!SON DAKİKA! Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındıBursa'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıKademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetimProf. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta ile ilgili kritik uyarı! Aşırı sıcaklık ve sağanak yağışlara dikkatMehmet Ali Erbil'le aşk yaşadığı konuşulan Funda Aksu'dan şok açıklama!Hindistan'da yeni salgın Siyah Mantar: 219 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hastanın gözleri alındı!Tunca Nehri'nin su seviyesi azaldı, yosunlar yüzeye çıktıSamsun'da etkili olan sağanak trafiği aksattı!Formula 1 Monaco Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor.

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşmeye geçildi.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kademeli normalleşme sürecinde, Edirne'de polis ekipleri, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kent genelinde Meriç ve Tunca Nehri kenarındaki mesire alanları kapalı tutuluyor.

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

Kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda Trakya'da sıkı denetim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT