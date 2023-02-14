Kader Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kader Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kader Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kader Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kader Abubakar 28 Eylül 1999 tarihinde Yopougon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kader Abubakar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colacino Raffaele yapmaktadır. Kader Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kader Abubakar'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kader Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kader Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kader Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kader Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Dietikon

13 Şubat 2019 yılında Blue Stars ZH

18 Ağu 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2020 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında FC Schaffhausen

Kader Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kader Abubakar şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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