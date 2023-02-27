Kader Bourtal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kader Bourtal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kader Bourtal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kader Bourtal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kader Bourtal 8 Ekim 1991 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kader Bourtal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kader Bourtal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kader Bourtal'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kader Bourtal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kader Bourtal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kader Bourtal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kader Bourtal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Mondercange

1 Ocak 2012 yılında CS Blénod PaM

1 Temmuz 2012 yılında US Forbach

1 Ocak 2014 yılında RE Bertrix

1 Temmuz 2014 yılında US Forbach

1 Temmuz 2015 yılında FCJL Arlon

20 Temmuz 2016 yılında US Forbach

21 Ağustos 2017 yılında CR Al Hoceima

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2019 yılında US Hostert

1 Temmuz 2020 yılında Steinsel

30 Haziran 2021 yılında US Hostert

30 Ağustos 2021 yılında Hombourg-Haut

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Kader Bourtal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kader Bourtal şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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