Kader Drissa Ballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kader Drissa Ballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kader Drissa Ballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kader Drissa Ballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kader Drissa Ballo 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kader Drissa Ballo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Kader Drissa Ballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kader Drissa Ballo'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kader Drissa Ballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kader Drissa Ballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kader Drissa Ballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kader Drissa Ballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında RC Abidjan

1 Temmuz 2022 yılında CO Korhogo

30 Ağustos 2022 yılında Recre Granada

Kader Drissa Ballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kader Drissa Ballo şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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