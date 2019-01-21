Kader mahkumları minik öğrenciler için kolları sıvadı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini için kolları sıvadı.

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