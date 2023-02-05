Kader Nchobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kader Nchobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kader Nchobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kader Nchobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kader Nchobi 17 Kasım 1995 tarihinde Bingerville şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yapo Kader N'Chobi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kader Nchobi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gentlemen Players yapmaktadır. Kader Nchobi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kader Nchobi'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kader Nchobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kader Nchobi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kader Nchobi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kader Nchobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2016 yılında FC Mantois

1 Temmuz 2017 yılında AL Déville M.

1 Temmuz 2018 yılında FC Rouen 1899

1 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Kader Nchobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kader Nchobi şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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