Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu 31 Aralık 2021 Cuma günü ekrana gelmiyor. Son olarak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Kaderimin Oyunu 31 Aralık 2021 Cuma neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

KADERİMİN OYUNU 31 ARALIK 2021 CUMA NEDEN YOK?

Gül Abus Sermenci’nin senaryosunu kaleme aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstlenmektedir. . Oyuncu kadrosu ve konusu sayesinde dikkatleri üzerine çeken Kaderimin Oyunu dizisi yukarıda da belirttiğimiz gibi 31 Aralık cuma akşamı ekranlarda olmayacaktır. NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisinin sevenleri tarafından dizinin 31 Aralık Cuma akşamı neden yayınlanmayacağı da merak edilmiş ve araştırılmıştır. Kaderimin Oyunu dizisi yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık’ta ekranlarda olmayacaktır.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kaderimin Oyunu dizisinin 5. bölümünün ne zaman ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümü bir sonraki hafta 7 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak.

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜMDE NE OLDU?

Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.