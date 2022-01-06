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Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nünn başrolleri paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak edildi. Peki Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan ve ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kaderimin Oyunu son olarak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu hafta dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KADERİMİN OYUNU BU HAFTA VAR MI, YOK MU? KADERİMİN OYUNU BUGÜN NEDEN YOK 7 OCAK 2022 CUMA?

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği diziseverler tarafından araştırılıyor. Kaderimin Oyunu dizisi her hafta cuma akşamları yayınlanıyordu. Bu hafta yılbaşı tatili olması dolayısı ile dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. 

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. 7 Ocak Star TV yayın akışında saat 20:00’da Kaderimin Oyunu dizisinin özel bölümü bulunuyor.

Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM

Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

Kaderimin Oyunu bu hafta var mı, yok mu? Kaderimin Oyunu bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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