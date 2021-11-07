İlk tanıtımının yayınlandığı Kaderimin Oyunu dizisi izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Fragman görüntüleri ile birlikte izleyiciler tarafından merak edilen Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. Kaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor? İşte detaylar...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alırken, Meriç Aral, Kaan Çakır ve Esra Dermancıoğlu gibi kendisini kanıtlamış isimler dizinin ekibinde yer alacak. NGM Medya tarafından oyuncular ile görüşmeler yapılarak anlaşma sağlandı.

Ardından ise Cemre Melis Çınar'ın dizide Meral karakterini canlandıracağı öğrenildi.

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken isimlerin bir araya geldiği bir yapım konumuna gelen dizi en çok da Akın Akınözü'nün farklı bir karakter ile ekrana dönecek olması noktasında dikkat çekiyor.

Hercai isimli dizideki Miran karakteri ile kısa sürede ünlenen oyuncu, şimdi çok farklı bir karakter ile önemli bir sınav verecek.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kaderimin Oyunu adlı dizi Amasya'da çekilmektedir.