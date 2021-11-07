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Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın başrolünde olduğu Kaderimin Oyunu dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarına yer verdik...

Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak’ın üstlendiği, Kaderimin Oyunu dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı merak ediliyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir annenin yaşadığı zorlukların anlatılacağı Kaderimin Oyunu dizisinde üvey annesinin baskılarına dayanamayan Asiye daha 17 yaşında kaçarak Cemal denen adam ile evlenmiştir; aslında mutlu bir yuvaları olan Cemal ile Elifin Nergis ve Umut adında iki çocukları olur. Cemal kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarken karşısına zengin bir kadın olan Helin çıkar ve Helin ile evlenerek her şeyi arkasında bırakır. İki çocuğu ile tek başına kalan Elif’in karşısına ise Mahir çıkar ve bir anda Elif’in de hayatı değişir.

Star TV'de yayınlanacak olan dizinin henüz günü ve saati belli değildir...

Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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