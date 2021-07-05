Kaderin böylesi! Ecel onu bahçede yakaladı| Bahçeye dalan otomobil, 74 yaşındaki kadını ezdi

Konya'da meydana gelen akıl almaz kazada, Bahçeye dalan otomobil her şeyden habersiz yaşlı bir kadının ölümüne neden oldu.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE BAHÇEYE DALDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaza sonucu yoldan çıkarak kiraz bahçesine daldı. Ramazan Üzümcü yönetimindeki 06 EV 36 16 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Seyit Muhammet Kızılöz idaresindeki 42 TV 281 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hızını alamayan araç kontrolü de kaybederek kiraz bahçesine girdi. O esnada olacaklardan bihaber şekilde bahçede bulunan 74 yaşındaki Şerife Dede'ye birden bahçeye giren aracın altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesiyle olay yerine güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kaza sonucu ağır yaralanan 74 yaşında yaşlı kadın, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı