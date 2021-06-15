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  3. Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında taziye ziyaretinden dönenleri taşıyan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yaşanan feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Trafik kazası can almaya devam ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARININ ACILARINI PAYLAŞMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kaderin böylesi görülmedi! Taziye için çıktıkları yolculuk sonları oldu: 3 ölü, 2 yaralı

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