KADES nedir? KADES nasıl kullanılır? | KADES nasıl indirilir?

KADES nedir? KADES nasıl kullanılır? Bu sorular internet üzerinde araştırılmaya başlandı. KADES uygulamasının tanıtımı TEKNOFEST'te gerçekleştirildi. Uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi için tasarlandı. Uygulama , şiddet mağduru kadınların acil durumlarda bir tuşla 112, 115 ve 156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlıyor. Yapılan tanıtımın ardından birçok kişi KADES uylamasının detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki KADES nedir? KADES nasıl kullanılır? Ayrıntılar haberimizde...

KADES NEDİR?

İçişleri Bakanlığı’nın girişimiyle Kadın Destek Uygulaması hayata geçirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün projeyi gerçekleştirdiği KADES uygulamasıyla; kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı şiddet, taciz vs. eylemlerin engellenmesi amaçlanmaktadır. EGM’nin hazırladığı ve acil durumlarda akla gelmesi gereken ilk acil müdahale uygulaması olan KADES ile; eşinden veya bir başkasından şiddet gören veya şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar akıllı telefonlarıyla hızlı bir şekilde ihbar yaparak Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne erişebilmektedir. PlayStore veya App Store üzerinden indirilebilen KADES ile kişi T.C. kimlik numarasını girerek aile içi kadına şiddet durumlarına müdahale edilmesini sağlayabilir. Acil durum hallerinde cihazın konum bilgisi açılır ve 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurularak olay yerine en yakın ekip sevk edilir.

KADES uygulamasını şu ana kadar 24 bin 584 kişi indirdi ve uygulamanın Mart ayından bu yana pilot olarak açıldığı kaydedildi. Şuana kadar 31 kadının ihbarda bulunduğu ve ihbarlara gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtiliyor. KADES uygulamasıyla ihbar alan ekiplerin olaya müdahale süresinin ortalama 5 dakika olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve emniyet birimleriyle irtibatın sağlanması adına polis memurlarının bulunduğunu söyledi. 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokolle elektronik kelepçe uygulamasının da pilot illerde devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, ŞÖNİM’e 4 ay içerisinde 51 bin 361 kadının müracaat ettiğini ve 27 bin 400 şiddet mağduru kadın için koruyucu tedbir uygulandığını, şiddet uygulayan 37 bin 147 erkek hakkında önleyici tedbir kararı verildiğini duyurdu. Aile Bakanlığı’na bağlı kadın evlerinde kadın ve beraberindeki çocuklar için 5 bin 517 barınma yeri tedbir kararı alındı. Toplumsal farkındalık, devlet kurumlarına olan güvenin artması konusunda uygulamanın kullanılmaya başlandığı ilk 4 ay içerisinde yüzde 39 azalma olduğu görüldü.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Android kullanıcıları; Google Play'den, IOS kullanıcıları ise APP Store'dan KADES uygulamasını indirebilir.