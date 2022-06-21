KADES'i tanıtma mücadelesi! Erkekleri teker teker durdurup, uygulamayı anlattılar

Aksaray'da, kadına şiddetle mücadeleye yönelik yapılan uygulamalar çevresinde ekipler oluşturuldu. Çeşitli alanlarda erkeklere kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimi veren ekipler, bu defa sokakları dolaşarak insanlara KADES uygulamasını tanıttı. Program çerçevesinde sokakları dolaşıp, birer birer insanlara ulaşan ekipler, ilk günden 10 bin erkeğe uygulamayı tanıtmayı başardı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES’in erkeklere anlatılacağı farkındalık çalışmasının 5 gün boyunca devam edeceğini ve her gün hedeflerinin 10 bin erkek vatandaş olacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise kent genelinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

"HAFTANIN 3 GÜNÜ ALANDA OLAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev alan Şiddet Önleme ve İzleme Görevlisi Sevgi Akbulut, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak bugün buradayız. Diğer kolluk kuvvetlerimiz ve paydaş kurumların hepsi toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bugün buradayız. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 5 milyon erkeğe eğitim farkındalığı kazandırmak faaliyeti kapsamında buradayız. Bu kapsamda özellikle taksi durakları, kahvehaneler, OSB fabrikaları ve benzeri birçok erkeklerin yoğun bulunduğu bölgelere giderek özellikle toplumsal şiddete karşı farkındalığı oluşturmaya çalışacağız. Haftanın 3 günü farklı ekipler olarak alanda olacağız. Amacımız Türkiye genelinde 5 milyon kişiye ulaşabilmek için Aksaray’da da yine 5 bin kişiye ulaşmak için tüm gücümüzle tüm ekiplerimizle seferber olacağız” ifadelerini kullandı.

"EVLENDİYSEN AİLENE SAHİP ÇIKACAKSIN"

Eğitim alan erkeklerden biri olan Ramazan İçli, “Çalışacaksın, evlendiysen ailene sahip çıkacaksın. Geceni gündüzüne katıp çalışacaksın, kazanıp ekmeğini suyunu vereceksin. Binde bir sütü bozuk çıkarsa çıkar. Bu ne ya her gün boşanmalar artıyor, geçimsizlik artıyor. Yaptığın masraflar havaya gidiyor. Bu bir dengesizliktir. Bir de olmuyorsa demokrasi biçiminde ayrıl, kanunlarımıza uyarak ayrıl. Vurmanın, öldürmenin iş olmadığını bil” açıklamalarını yaptı.

Ekiplerin uygulamayı tanıttığı esnaflarından biri olan Veli Savran da, “Kadınlara sevgi göstermek, Peygamber Efendimizden beri kadınlara sevgi göstereceğiz. Göstermemiz de gerekiyor. Kadınlar bizim baş tacımız, annemiz. Kadınlar bizim varlığımız, bizim sağlığımız sıhhatimiz. Kadınlar bizim için çok önemlidir. Onlara sevgi göstereceğiz. Şiddet göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.