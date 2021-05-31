Kadife isminin anlamı nedir, Kadife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kadife isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kadife ismi ne demek, Kadife ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kadife isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kadife İsminin anlamı nedir? TDK Kadife anlamı:

Türk Dil Kurumuna göre Kadife isminin anlamı Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur demektir.

Kadife İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kadife ismi Kuran'da yer almamaktadır.

Kadife isminin kökeni:

Kadife ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Kadife ismini kullanan 2.797 kişi bulunmaktadır.

Kadife isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kadife isminin rengi:

Morsalkım

Kadife ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kadife isminin Harf Analizi Nedir ?

Kadife ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

Kadife isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kadife ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

D: 5

İ: 12

F: 7

E: 6

= 45– Kadife İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Kadife isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kadife ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kadife isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1D: 4İ: 9F: 6E: 5 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Kadife isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.