Kadıköy Anadolu Lisesi'nde büyük rezalet! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Bugün, 18 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir skandalla karşı karşıya kaldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, nimete saygısızlıkla karşılandı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

ONCA SİMİT HEBA OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.

Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE HER YIL AYNI MANZARA

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.