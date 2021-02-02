Kadıköy Kaymakamlığından flaş karar: Toplantı ve gösteriler yasaklandı!

Kadıköy Kaymakamlığının resmi web sitesinde yer alan kamuoyu bilgilendirmesinde, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden saat 18.00’de ve ilerleyen günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı belirtildi. Bu çağrının gerçek olması durumunda doğabilecek olumsuzlukların göz önünde bulundurulmasıyla verilen kararda, yasağa gerekçe olarak salgının yayılımını tetiklemesi gösterildi.

Kaymakamlığın sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İZİNSİZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÇAĞRISI

BASIN AÇIKLAMASI 2021/2

Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 Salı (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.02.2021 14:36