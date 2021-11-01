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Kadıköy Taşı ne demek, TDK'ya göre Kadıköy Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadıköy Taşı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadıköy Taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadıköy Taşı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadıköy Taşı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadıköy Taşı ne demek, TDK'ya göre Kadıköy Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadıköy taşı ne demek? Kadıköy taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kadıköy taşı kelimesi. Peki Kadıköy taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadıköy taşı nedir, Kadıköy taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KADIKÖY TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadıköy taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kadıköy taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billur silis, kalseduan

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