Kadıköy Türk Sanat Müziği beste yarışması başladı

Kadıköy Belediyesi'nin 19.'sunu düzenlediği Türk Sanat Müziği Beste yarışması başvuruları başladı. Türk Sanat Müziği'ne yeni eserler kazandırmayı amaçlayan yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2020 olarak açıklandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği'ne yeni eserler kazandırmak, bestecileri özendirmek ve motive etmek amacı ile düzenlenen "Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2020" başvuruları başladı. 19 yıldır düzenlenen yarışma, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Başvurularda eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde icra edilmemiş, internet ortamında paylaşılmamış, basılı olarak yayımlanmamış ve tek sesli, şarkı formunda bestelenmiş olması, yeni ve orijinal olması ölçütleri aranıyor. Her bestecinin en fazla 3 eserle katılabileceği, 3 - 6 dakikalık sürelerle sınırlı olacak eserler için son başvuru tarihi 15 Nisan Çarşamba.

Yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu'nda gerçekleşecek. Törende ön seçici kurul tarafından belirlenen eserlerin bestecileri, yorumcularıyla birlikte sahnede performanslarını sergileyecek.Jürinin aynı gece değerlendirme yaparak sonuçları açıklayacağı törende, halkın da yapacağı oylamayla İzleyici Özel Ödülü verilecek. İlk 3'e giren eser sahiplerine çeşitli para ödülü verilecekken, finale hak kazanan 10 eser sahibi plaketle onurlandırılacak.

Katılımcılar, yarışma şartnamesini Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Kadıköy'de bulunan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi'nden veya Kadıköy Belediyesi web sayfasından temin edebilir.

Kaynak: İHA