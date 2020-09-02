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Kadıköy'de 2 şüpheli polis ve güvenlik görevlisini bıçakladı

İstanbul Kadıköy'de bir kuryeyi darp etmek isteyen 2 kişiye engel olmak isteyen polis memuru bir şüpheli tarafından karnından, güvenlik görevlisi ise kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Kadıköy'de 2 şüpheli polis ve güvenlik görevlisini bıçakladı

Edinilen bilgilere göre  kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasp etmek istedi. Olay anında sokak üzerindeki bir binada görev yapan güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Daha sonra çıkan arbedede şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçaklayarak yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine  üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kadıköy'de 2 şüpheli polis ve güvenlik görevlisini bıçakladı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de 2 şüpheli polis ve güvenlik görevlisini bıçakladı

Tayfun Altuntaş
Editör


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