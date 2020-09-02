Kadıköy'de 2 şüpheli polis ve güvenlik görevlisini bıçakladı

Edinilen bilgilere göre kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasp etmek istedi. Olay anında sokak üzerindeki bir binada görev yapan güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Daha sonra çıkan arbedede şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçaklayarak yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.