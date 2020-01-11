İSTANBUL- KADIKÖY'DE 7 KATLI BİNANA YANGIN 11 KİŞİ KURTARILDI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI (1)

Kadıköy'de 7 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY Zühtüpaşa Mahallesi 1.Hatboyu Sokak'ta saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Sokak üzerindeki 7 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ortaya çıkan yoğun duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy ve Erenköy İtfaiye ekipleri yangına müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanın üst katlarda mahsur kalan 11 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların arasında evcil hayvanların olduğu görüldü. Dumandan etkilen 2'si çocuk toplam 4 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-cep telefonu görüntüsü

-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Sağlık ekipler dumandan etkilenenlere müdahalesi

-Evcil hayvanlardan detaylar

-Simsiyah şekilde kurtarılan görevliden detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA