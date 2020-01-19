KADIKÖY'DE ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI (ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜYLE)

Kadıköy'de bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı Ataşehir'de silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Yüksekova polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre,

Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti. Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Tahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, Zühmiye Yüksekova için, " Mahalle esnafımız çiçekçi. Sevdiğimiz bir ablamızdı. Ben çalışırken silah sesini duyup dışarı çıktığımda yerde yatıyordu zaten" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezine getirilişi(EK)

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Caddeden detaylar

-Çiçekçiden detaylar

Kaynak: DHA