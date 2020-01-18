Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1)

KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA