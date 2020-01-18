KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Anne ile kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT