KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA YARALADI (1)
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA
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