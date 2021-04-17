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  3. Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy Caddebostan'da park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrilmesi sonucunda araçlarda hasar meydana geldi.

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Olay, Kadıköy Caddebostan'da Hamam sokak üzerinde bulunan bir sitenin otopark kısmında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 2 aracın üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırarak otomobillerin üzerinden kaldırdı.

"ARAÇ SAHİPLERİNDEN BİRİ KARANTİNADA"

Ağacın devrilmesiyle 2 otomobilde hasar meydana gelirken, araçlardan birinin sahibinin karantinada olduğu öğrenildi.

Site sakinlerinden Selçuk Semizoğlu, "Çok rüzgar vardı. 2 aracın üzerine ağaç devrilmiş. Araç sahiplerinden biri karantinada. Araçların birinde az hasar var, diğerinde çok hasar var. Ağaç çok eskiydi. Çocuklar burada oyun oynuyordu genelde. Cana gelmesin mala gelsin" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

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