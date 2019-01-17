Kadıköy'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın saat 08:00 sularında Kadıköy'de bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı ve zaman zaman patlamalar oldu. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bina sakinleri korku ve panik içinde binadan çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.