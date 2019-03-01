Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi
IHAAW160615-ASA/27-02-2019 - Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
IHAAW160615-ASA/27-02-2019 - Kadıköy'de çöp konteynerinde halıya sarılı halde bulunan iki bacağın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 27.02.2019 16:06:15 TSI NNNN
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