Kadıköy’de denetim noktasından kaçan sürücüye 30 bin 808 TL ceza

Kadıköy Caddebostan'da hız yaparak polisin denetim noktasından kaçan sürücü, ekipler tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kadıköy’de denetim noktasından kaçan sürücüye 30 bin 808 TL ceza

Kadıköy Caddebostan'da hız yaparak polisin denetim noktasından kaçan sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 30 bin 808 TL trafik idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Eylül tarihinde Kadıköy Caddebostan'da hız denetimi yaptı. Denetim sırasında 130 km hızla ilerleyen ve araçların arasından tehlikeli manevralar yapan sürücüyü polisler durdurmak istedi. Yapılan ikazları dikkate almayan sürücü denetim noktasından drift yaparak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.Y. isimli şahıs sevk ve idaresindeki araç ile yakalandı.

Araç sürücüsüne drift yapmaktan 20 bin 342 TL, makas atmaktan 4 bin 64 TL, uyarı ve ikazlara uymamaktan 951 TL kırmızı ışık ihlalinden 951 TL, hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan 4 bin 64 TL, saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplam 30 bin 808 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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