Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı! "Sözde erkekler nerede?"

Trabzonspor'un şampiyonluk maçını Kadıköy'de izleyen bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlarla kavgaya tutuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor, bitime üç hafta kala Şampiyon oldu. İstanbul'un da da çeşitli bölgelerde mücadele izlendi.

"YAKALADILAR MI?"

Bağdat Caddesi'nde maçı izleyen Trabzonspor taraftarları, sarı - lacivertli taraftarlarla kavga etti. Sosyal medyada yayılan videoda iki takım taraftarlarında da sopalar olduğu görüldü. Bir taraftarın videoda, "Yakaladılar mı?" dediği duyuldu.

"SÖZDE ERKEKLER NEREDE?"

Öte yandan sosyal medyada çoğu taraftar skandal görüntülere ilginç yorumlarda bulundu. Bir Fenerbehçeli taraftar, "Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlayacağız diyen sözde erkekler nerede? Erkek adam sözünde durur haydi bekliyoruz." dedi.