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  3. Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı! "Sözde erkekler nerede?"

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı! "Sözde erkekler nerede?"

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'nin stadyumunun bulunduğu Kadıköy'de sarı - lacivertli taraftarlarla karşı karşıya kalınca taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga çıktı...

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı! "Sözde erkekler nerede?"

Trabzonspor'un şampiyonluk maçını Kadıköy'de izleyen bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlarla kavgaya tutuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor, bitime üç hafta kala Şampiyon oldu. İstanbul'un da da çeşitli bölgelerde mücadele izlendi.

"YAKALADILAR MI?"

Bağdat Caddesi'nde maçı izleyen Trabzonspor taraftarları, sarı - lacivertli taraftarlarla kavga etti. Sosyal medyada yayılan videoda iki takım taraftarlarında da sopalar olduğu görüldü. Bir taraftarın videoda, "Yakaladılar mı?" dediği duyuldu.

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında taşlı sopalı kavga çıktı! Sözde erkekler nerede?

"SÖZDE ERKEKLER NEREDE?"

Öte yandan sosyal medyada çoğu taraftar skandal görüntülere ilginç yorumlarda bulundu. Bir Fenerbehçeli taraftar, "Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlayacağız diyen sözde erkekler nerede? Erkek adam sözünde durur haydi bekliyoruz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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