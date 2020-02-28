Kadıköy’de hatlı minibüsün çarptığı yaşlı kadın toprağa verildi

Kadıköy Göztepe'de trafikten kaçmak için güzergah dışına çıkarak ters yöne giren hatlı minibüs şoförü, Nigar Arkeş isimli yaşlı kadına çarpmıştı. Hayatını kaybeden yaşlı kadın bugün toprağa verildi. Cenazede konuşan Arkeş'in oğlu, bu gibi durumlarda önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bizim başımıza gelenler yarın öbür gün başkasının, çoluk çocuğun başına gelmesin" dedi.

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Pendik Kadıköy hattında çalışan hatlı bir minibüs şoförü, iddiaya göre trafikten kaçmak için güzergah dışına çıkarak ters yöndeki ara sokağa girmişti. Şoför, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Nigar Arkeş'e çarpıp, yaşlı kadını ezmişti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden yaşlı kadın bugün Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Arkeş, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Nigar Arkeş'i eşi Bülent Arkeş, oğlu Erhan Arkeş, torunları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Kazaya ilişkin konuşan yaşlı kadının oğlu Erhan Arkeş, "Özellikle şunu söylemek isterim. Öncelikle bu konuyla ilgili ilgili kurumların, yönetim kademesindeki kişilerin bunların bir daha tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri almasını söyleriz. Yani bizim başımıza gelenler yarın öbür gün başkasının, çoluk çocuğun başına gelmesin. Tekrarlanmaması adına konu üzerine düşünülmesini, herkesin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Üzgünüz, başkalarının başına gelmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA