Kadıköy'de hızını alamayan polis, meslektaşını gözaltına aldı!

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan eylemde 159 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaşanan bu olayları protesto etmek için Kadıköy'de yapılan eylemde hızını alamayan polis ekipleri, kalabalığın içindeki sivil bir polis memurunu gözaltına aldı. O anlar kameraya anbean böyle kaydedildi.