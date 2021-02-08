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  3. Kadıköy'de ilginç anlar: 2 metrelik rafı sürerek götürdüler

Kadıköy'de ilginç anlar: 2 metrelik rafı sürerek götürdüler

İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde motosikleti ile seyir halinde olan kişi, arkadaşının yardımıyla rafı sürükleyerek taşımaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaşın telefon kamerasına ilginç anlar yansıdı. İHA'nın haberine göre Kadıköy'de Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ve tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürerek taşımaya çalıştı.

MASKE VE KASKSIZ YOLCULUK

Öte yandan, motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de ilginç anlar: 2 metrelik rafı sürerek götürdülerKadıköy'de ilginç anlar: 2 metrelik rafı sürerek götürdülerKadıköy'de ilginç anlar: 2 metrelik rafı sürerek götürdüler

Tayfun Altuntaş
Editör
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