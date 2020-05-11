Kadıköy^de intihar vakası! İş adamı lüks rezidanstaki dairesinde kafasına sıktı
Kadıköy'deki lüks rezidansta oturan iş adamı Metin Y., henüz bilinmeyen bir sebeple kendisine ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları olay yerine akın ederken, iş adamının cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.
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11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:47
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