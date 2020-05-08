KADIKÖY'DE KALDIRIMDA OTURAN KİŞİNİN HEMEN YANINA BİNADAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ

KADIKÖY'de kaldırımda oturan kişinin hemen yanına binadan beton parçaları düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de Vecdi Akgül isimli bir kişi tamircisine verdiği telefonunu beklemek için kaldırıma oturdu. Binanın çatısından kopan beton parçaları Akgül'ün yanına düştü. Ne olduğunu anlamayan Akgül oturduğu yerden kalktı. Akgül olayı yara almadan atlatırken, beton parçalarının düşmesi ve Akgül'ün buradan uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası olay anı

Kaynak: DHA