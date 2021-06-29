Kadıköy'de korkunç olay! 1 kişi öldü

İstanbul Kadıköy Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak sakinleri bugün güne korkunç bir olayla başladı. Sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Olay yerine Kadıköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir yandan binadaki alevleri söndürmeye çalışan ekip bir yandan da binadaki vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Uzun süren uğraşlar sonunda ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Alevlerin söndürülmesinden sonra vatandaşlar ekiplerin eşliğinde merdivenlerden indirildi.

1 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinden sonra binadaki kontrollerini yapan itfaiye ekibi Y.G.'nin (20) cansız bedenine ulaştı. Dairede 8 gencin yaşadığı ve Y.G dışındakilerin yangından hemen sonra dışarı çıktığı bilgisine ulaşıldı. Gencin cesedi ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

binadan çıkan bir vatandaş: "İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı hemen dışarı koştuk" dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise, "Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yangının çıktığı binanın yanında bulunan iş yeri sahibi, "Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor" diye konuştu.