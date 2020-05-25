Kadıköy'de kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.

Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada düşen görüntüde Kadıköy’de bir polis, motokuryeye hakaret edip tokat attı. O anları bir vatandaş evinde kameraya çekti.

Bir motorlu kuryenin, 3 polis tarafından durdurulduğu yazıldı. İçlerinden özellikle bir polisin kuryeye küfür edip vurması geniş yankı buldu.

Görüntülerde kuryenin korku dolu ve saygılı olduğu görülürken bir polisin buna rağmen, kuryeye ‘İtiraz etme, Yavşak, ‘ gibi ifadeler kullandığı ve kuryenin “Ben artislenmiyorum abi. Senin bana vurman doğru mu” cümlesine “Ben kanunum. Ben ona karar verdiğim için doğru” demesi ise büyük yankı uyandırdı.